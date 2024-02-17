Воронежские оперативники задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств в отношении местной жительницы

В рамках проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками оперативно-сыскного отдела УР УМВД России по городу Воронежу установлен и задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в отношении местной жительницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии