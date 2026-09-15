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Тульские новости

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В Тульской области столкнулись «Chevrolet» и «Haval», есть пострадавшие

По предварительной информации, мужчина 28 лет, находившийся за рулем «Chevrolet», не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Haval» под управлением мужчины 67 лет.

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