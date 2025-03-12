Банк России продемонстрировал осторожный оптимизм по поводу темпов роста цен

Опубликованный Банком России во вторник бюллетень «О чем говорят тренды» содержит указания на пока носящие разрозненный характер изменения, которые при сохранении продолжительной жесткой денежно-кредитной политики могут повлиять на формирование устойчивого дезинфляционного тренда.