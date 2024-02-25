Депутат Журавлев назвал слова Зеленского про потери ВСУ обычной манипуляцией

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлев обратил внимание на то, что, рассуждая о количестве погибших боевиков Вооружённых сил, руководитель киевского режима Владимир Зеленский нагло манипулировал.
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