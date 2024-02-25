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Депутат Журавлев назвал слова Зеленского про потери ВСУ обычной манипуляцией

Депутат Журавлев назвал слова Зеленского про потери ВСУ обычной манипуляцией

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Журавлев обратил внимание на то, что, рассуждая о количестве погибших боевиков Вооружённых сил, руководитель киевского режима Владимир Зеленский нагло манипулировал.

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