Выборы-2026: 41 сбой в ДЭГ разобрали в Челябинске

В ходе выборов в Госдуму и муниципальных кампаний 2026 года избиратели направили 41 обращение о технических сбоях при использовании дистанционного электронного голосования, большинство из которых были связаны с отсутствием сертификатов Минцифры или российского ПО на мобильных устройствах.