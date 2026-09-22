Выборы-2026: 41 сбой в ДЭГ разобрали в Челябинске

В ходе выборов в Госдуму и муниципальных кампаний 2026 года избиратели направили 41 обращение о технических сбоях при использовании дистанционного электронного голосования, большинство из которых были связаны с отсутствием сертификатов Минцифры или российского ПО на мобильных устройствах.
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