Эрдоган предложил мирные переговоры с участием Украины и России. Зеленский отказался от мира

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит Россия — Украина.
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