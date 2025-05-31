Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг с 1 июня текущего года получит право приостанавливать денежные переводы граждан. В том случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, говорится на сайте финансовой разведки РФ.