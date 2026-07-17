Зеленский дал Хмаре особое задание по РФ: главная новость СВО 17 июля

Назначение исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары и. о. министра обороны Украины вместо уволенного Михаила Федорова продиктовано перераспределением финансовых потоков и стремлением Владимира Зеленского усилить личный контроль над оборонным ведомством.
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