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Аргументы и Факты

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Зеленский дал Хмаре особое задание по РФ: главная новость СВО 17 июля

Зеленский дал Хмаре особое задание по РФ: главная новость СВО 17 июля

Назначение исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары и. о. министра обороны Украины вместо уволенного Михаила Федорова продиктовано перераспределением финансовых потоков и стремлением Владимира Зеленского усилить личный контроль над оборонным ведомством.

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