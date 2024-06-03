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Стратегический запас: продукты с самым долгим сроком годности

Стратегический запас: продукты с самым долгим сроком годности

Стратегический запас: продукты с самым долгим сроком годности Алёна ЮрьеваНестабильная обстановка в мире, вызванная пандемией коронавируса, подтолкнула многих к размышлениям о стратегическом запасе продуктов.

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