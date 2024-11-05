В Омске закрылась старейшая кондитерская-булочная «У Ганса». Сеть проработала 15 лет. 30 октября точки кондитерской работали последний день.
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В Омске закрылась старейшая кондитерская-булочная «У Ганса». Сеть проработала 15 лет. 30 октября точки кондитерской работали последний день.