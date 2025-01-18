Жителям пострадавшего дома от взрыва в Богородске разрешили зайти в квартиры

Вместе со спасателями МЧС нижегородцы забирают необходимые документы и вещи из своих квартир. Глава Богородского округа Алексей Коротков рассказал, что сейчас ведутся работы по оценке последствий — выясняется будет ли дом пригоден для проживания.
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