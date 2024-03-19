В Литве отменили концерт итальянского певца Pupo за выступление в Кремле

Участие итальянского поп-певца Pupo (настоящее имя Энцо Гинацци) в апрельском концерте в литовском городе Шяуляе отменено из-за того, что 15 марта артист выступил в Кремле с концертом «Большой бенефис Pupo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии