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В Литве отменили концерт итальянского певца Pupo за выступление в Кремле

В Литве отменили концерт итальянского певца Pupo за выступление в Кремле

Участие итальянского поп-певца Pupo (настоящее имя Энцо Гинацци) в апрельском концерте в литовском городе Шяуляе отменено из-за того, что 15 марта артист выступил в Кремле с концертом «Большой бенефис Pupo.

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