Иммунолог Крючков: вакцины от рака могут продлить жизнь при четвертой стадии

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал об эффективности вакцины от рака легкого, которую недавно впервые получил 67-летний британец.
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