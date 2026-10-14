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Происшествия

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В Якутии оперативники уличили продавца магазина в присвоении из кассы более полумиллиона рублей

В дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району поступило заявление от представителя одного из магазинов, который пояснил, что в ходе ревизии выявлена недостача товаров на общую сумму 577 тысяч рублей.

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