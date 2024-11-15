Артиллеристы с помощью «Градов» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР

Артиллерийские расчеты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли точечные удары по военным объектам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
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