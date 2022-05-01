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Евгений Сатановский. С таким подходом Польша сгинет, и Украина вслед за ней помрёт

Евгений Сатановский. С таким подходом Польша сгинет, и Украина вслед за ней помрёт

Вопрос на засыпку к польским властям: если на территории этой страны рванут (в прямом смысле — то есть взлетят на воздух) 500 цистерн «Новатэка» с СПГ (кому интересны технологические подробности — там пропан-бутан), которые российским газовикам запрещено обслуживать, притом, что это абсолютно необходимо и сами поляки этого делать не могут и не будут — некому у них этим заниматься, кто будет виноват? Дуда? Качиньский? Моравецкий? Байден или Блинкен с их вечными науськиваниями Польши на Россию и заклинаниями насчёт помощи Украине со стороны «клуба демократий»? Боррель? Урсула фон дер… неважно, что там дальше? Борис Джонсон и Лиз Трасс? Или достаточно будет в очередной раз сказать «во всём виноват Путин»?! Ай, пани — панове! Путина можно сколько угодно не любить, а Зеленского, наоборот, целовать в самые гланды до достижения полного польско-украинского единства, типа того, которое было ПЕРЕД Хмельнитчиной.

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