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Царьград

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«Валдай» свяжет Нижний Новгород и Бор дополнительным рейсом по выходным

«Валдай» свяжет Нижний Новгород и Бор дополнительным рейсом по выходным

Между Нижним Новгородом и Бором будет организован дополнительный рейс скоростного судна «Валдай». Данное решение принято с целью улучшения транспортной доступности между двумя городами, о чём сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на компанию «Водолет».

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