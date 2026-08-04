«Валдай» свяжет Нижний Новгород и Бор дополнительным рейсом по выходным

Между Нижним Новгородом и Бором будет организован дополнительный рейс скоростного судна «Валдай». Данное решение принято с целью улучшения транспортной доступности между двумя городами, о чём сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на компанию «Водолет».
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