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  • Игорь
    Бред свой кобылы, ваша статья.Морковь, яблоки и...
  • владимир коверко
    хочу в СССР, пиво водку и воду разливали в стеклянные бутылки а прочие продукты фасовали в бумажные пакеты, НИКАКОГО ...Морковь, яблоки и...
  • Валентин Гришин
    Чепуха!Морковь, яблоки и...

Морковь, яблоки и креветки больше не здоровая пища: какие продукты могут вызывать рак

Морковь, яблоки и креветки больше не здоровая пища: какие продукты могут вызывать рак

Связано это с загрязнением почвы и воды мельчайшими частицами пластика. Вместе с едой они попадают в организм и становятся причиной серьезных заболеваний вплоть до онкологии, а предположительно — и генетических нарушений.

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Комментарии
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Валентин Гришин
Чепуха!
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12 час.
владимир коверко
хочу в СССР, пиво водку и воду разливали в стеклянные бутылки а прочие продукты фасовали в бумажные пакеты, НИКАКОГО ПЛАСТИКА !!!
Ответить
12 час.
Игорь
Бред свой кобылы, ваша статья.
Ответить
10 мин.
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