Морковь, яблоки и креветки больше не здоровая пища: какие продукты могут вызывать рак

Связано это с загрязнением почвы и воды мельчайшими частицами пластика. Вместе с едой они попадают в организм и становятся причиной серьезных заболеваний вплоть до онкологии, а предположительно — и генетических нарушений.
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