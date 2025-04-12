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Царьград

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Птица на голове: Питер Дуси из Fox News в курьезе у Белого дома в прямом эфире

Птица на голове: Питер Дуси из Fox News в курьезе у Белого дома в прямом эфире

Журналист Fox News Питер Дуси стал героем курьёзного эфира у Белого дома, когда на его голову села птица.

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