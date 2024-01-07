В Британии рассказали об уничтожении российскими военными комплексов Patriot ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Киев и его западные союзники были шокированы серией ударов российских военных по украинским стратегическим объектам, отметив, что в ходе них были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ).