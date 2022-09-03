Полиция и общественники УВД на Московском метрополитене познакомили ребят из Луганской и Донецкой Народных Республик с работой полицейских

УВД на Московском метрополитене совместно с представителями общественности показали детям-сиротам из Луганской и Донецкой Народных Республик работу полиции изнутри, организовав экскурсию по отделу полиции.
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