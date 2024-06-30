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Закон, порядок, государство

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Сильнейший пожарный МЧС России определен в Санкт-Петербурге

Сильнейший пожарный МЧС России определен в Санкт-Петербурге

Определили победителя в рамках VI открытых соревнований «Сильнейший пожарный». Участвовали также коллеги из Республики Беларусь.

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