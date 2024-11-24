Эксперт назвал три самых популярных вида мошенничества в 2024 году

Global Look Press/Nikolay Gyngazov/Global Look Press В 2024 году самыми популярными видами мошенничества стали взлом аккаунтов на портале "Госуслуги", схема "Фейк босс" и звонки от псевдопредставителей ФСБ и других ведомств.
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