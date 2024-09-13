Всероссийский экономический диктант 2024: Фонд Юрия Лужкова содействует образовательной инициативе Мила Якобссон15 октября 2024 во всех регионах России и ряде стран ближнего зарубежья вновь пройдет общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» в офлайн- и онлайн-формате.
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