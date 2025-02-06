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Сын украинских беженцев из Финляндии сбежал в Россию, незаконно перейдя границу

Сын украинских беженцев из Финляндии сбежал в Россию, незаконно перейдя границу

Подросток из Финляндии сбежал в Россию из-за плохих жизненных условий.В России задержали подростка, который незаконно пересек границу между Финляндией и Россией.

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