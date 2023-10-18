Хром, френч и золото: 8 вариантов маникюра от певицы Бейонсе

Хром, френч и золото: 8 вариантов маникюра от певицы БейонсеЗа время мирового турне «Ренессанс», который длился с мая по начало октября, артистка в очередной раз доказала, что ее идеи моментально превращаются в тренды.
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