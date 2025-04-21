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Царьград

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Ветеран СВО, потерявший ногу, открыл центр протезирования в Ростовской области

Ветеран СВО, потерявший ногу, открыл центр протезирования в Ростовской области

Центр "Limb" привлекает пациентов со всей России.Сергей Сазонов, ветеран СВО, награжденный Орденом Мужества и медалями "За заслуги перед Отечеством", открыл в Ростовской области протезно-ортопедический центр "Limb".

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