Ветеран СВО, потерявший ногу, открыл центр протезирования в Ростовской области

Центр "Limb" привлекает пациентов со всей России.Сергей Сазонов, ветеран СВО, награжденный Орденом Мужества и медалями "За заслуги перед Отечеством", открыл в Ростовской области протезно-ортопедический центр "Limb".
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