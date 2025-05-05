На ВДНХ подготовили масштабную программу к 80-летию Великой Победы

К празднованию 80-летия Великой Победы разнообразная программа ждет посетителей ВДНХ. Там можно будет посетить концерт в зеленом театре, увидеть театрализованные представления, поучаствовать в мастер-классах, тематическом квизе и экскурсиях, оценить мультимедийные экспозиции и световые шоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии