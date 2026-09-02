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РИА Новый день

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Путин рассказал, сколько осталось восстановить поврежденных при атаках НПЗ

Путин рассказал, сколько осталось восстановить поврежденных при атаках НПЗ

На сегодняшний день в России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате ударов ВСУ.

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