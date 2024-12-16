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Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

С 19 по 22 декабря в австрийском Обертиллиахе пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону. Кубок IBU по биатлону-2024/25 3-й этап Обертиллиах, Австрия Расписание гонок 19 декабря, четверг Спринт, мужчины 12:45 Спринт, женщины 16:15 21 декабря, суббота Большой масс-старт, мужчины 12:45 Большой масс-старт, женщины 15:30 22 декабря, воскресенье Смешанная эстафета 12:45 Сингл-микст 15:45 ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

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