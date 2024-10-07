Политика как он...
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Песков считает фейком публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

Песков считает фейком публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес к разряду фейков материал Wall Streat Journal (WSJ) о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут вернулся к международной торговле оружием и пытается продать партию стрелкового оружия йеменским хуситам.

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