Песков считает фейком публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

Политика как она есть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес к разряду фейков материал Wall Streat Journal (WSJ) о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут вернулся к международной торговле оружием и пытается продать партию стрелкового оружия йеменским хуситам.