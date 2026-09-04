Ковальчук заявил о возможных изменениях в органах власти Брянской области

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Управленческая команда Брянской области абсолютно рабочая, в ближайшее время может произойти донастройка в органах власти, но без радикальных мер.
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