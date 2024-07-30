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СКР начал проверку жалобы челябинцев на постоянные наводнения

СКР начал проверку жалобы челябинцев на постоянные наводнения

Руководство СКР отреагировало на обращение жителей Ленинского района Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, председатель ведомства доложить ему о результатах проверки по обращению жителей затопленного Ленинского района Челябинска.

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