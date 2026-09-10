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Царьград

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The Wall Street Journal: газ в Европе превысил $1000 впервые с 2022

The Wall Street Journal: газ в Европе превысил $1000 впервые с 2022

Цена на газ в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $1000 за тысячу кубометров из-за напряжённости на Ближнем Востоке.

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