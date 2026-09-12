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1 подписчик

Мои товары сгорели на складе ОЗОН, влетела на крупную сумму

Мои товары сгорели на складе ОЗОН, влетела на крупную сумму

Новость я узнала из чата поставщиков в telegram — того самого, где обычно обсуждают рекламные ставки, изменения в комиссии маркетплейса и делятся лайфхаками по продвижению карточек товара.

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