Мои товары сгорели на складе ОЗОН, влетела на крупную сумму

Новость я узнала из чата поставщиков в telegram — того самого, где обычно обсуждают рекламные ставки, изменения в комиссии маркетплейса и делятся лайфхаками по продвижению карточек товара.
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