«Уралкалий» стал генеральным партнером международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки

БЕРЕЗНИКИ, 2 августа, ФедералПресс. В историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» в Березниках 3 августа состоится XVIII Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России».
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