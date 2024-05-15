Школьница из Лосинки выиграла конкурс «Память в сердцах поколений»

Ученица 1 «З» класса школы №1955 в Лосиноостровском районе Алель Хитрова стала победителем районного конкурса — Фестиваля художественного творчества «Память в сердцах поколений», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)