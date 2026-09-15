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Царьград

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ЦБ Армении поднял ключевую ставку до 6,75% из-за инфляции

ЦБ Армении поднял ключевую ставку до 6,75% из-за инфляции

Центральный банк Армении принял решение об увеличении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — теперь она составляет 6,75%.

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