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Регионы России

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С начала года в Красноярске зафиксировано более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

С начала года в Красноярске зафиксировано более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

В Красноярске за первые месяцы текущего года произошло 216 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что на 24 ДТП больше, чем в прошлом году.

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