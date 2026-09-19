Китай и США проведут торговые переговоры 19-23 сентября

Китайская делегация, возглавляемая вице-премьером Госсовета Хэ Лифэном, посетит США для торгово-экономических переговоров с 19 по 23 сентября.
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