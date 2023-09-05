Олег Царёв: Коломойский – это тот, кто подавил русские движения в 2014 году

СпутникПолитикаПодписатьсяОлег Царёв: Коломойский – это тот, кто подавил русские движения в 2014 году Хоть украинскому олигарху Игорю Коломойскому некуда бежать, его похищение с территории Украины не имеет особого смысла.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр ГулевичЕго для этого лишили гражданства окраины.Ответить11 час.Владимир Негодаа у этих дегенератов никогда не было никаких принципов ......Ответить3 час.Александр Дубковразборки жидовскиеОтветить3 час.
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