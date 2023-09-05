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Олег Царёв: Коломойский – это тот, кто подавил русские движения в 2014 году

Олег Царёв: Коломойский – это тот, кто подавил русские движения в 2014 году

Хоть украинскому олигарху Игорю Коломойскому некуда бежать, его похищение с территории Украины не имеет особого смысла.

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Комментарии
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Александр Гулевич
Его для этого лишили гражданства окраины.
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11 час.
Владимир Негода
а у этих дегенератов никогда не было никаких принципов ......
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3 час.
Александр Дубков
разборки жидовские
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3 час.

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