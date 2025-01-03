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Хуснуллин подарил девочке из Курской области электросамокат на Новый год

Хуснуллин подарил девочке из Курской области электросамокат на Новый год

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин подарил девочке Дарине из Курской области электросамокат на Новый год и пообещал приложить все усилия, чтобы она смогла безопасно вернуться домой.

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