Хуснуллин подарил девочке из Курской области электросамокат на Новый год

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин подарил девочке Дарине из Курской области электросамокат на Новый год и пообещал приложить все усилия, чтобы она смогла безопасно вернуться домой.
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