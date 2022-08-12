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В Республике Коми полицейские и общественники присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В Республике Коми полицейские и общественники присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудница ОГИБДД УМВД России по г.

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