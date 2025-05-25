Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Галина Беляева
    И ТАКОМУ ПРЕДАТЕЛЮ КАК ЕЛЬЦЫН ПОЧЕТ И СЛАВА И ЦЕНТР ОТКРЫЛИ ДАЖЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ МАВЗАЛЕЙ КАК ЛЕНИНУ ВСЕ РУГАЮТ ЭТОГО ГАДА...Уже в 1992 году щ...
  • Тамара
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Уже в 1992 году щедрый Ельцин начал распродажу "ненужных" исторических территорий

Уже в 1992 году щедрый Ельцин начал распродажу "ненужных" исторических территорий

Не такой уж серьезный историк Представьте, сидите вы как-то на кухне, завариваете чай, и тут к вам заходит сосед с вопросом: «А ты в курсе, сколько земель мы подарили во время правления Ельцина?» Сначала вы пожимаете плечами, думаете: «Опять исторические байки», — но потом замечаете в его глазах искру.

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Комментарии
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VK
Valentina Konnikova
страшно!!!!!
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2 час.
Т
Тамара
При Ельцине  как раз всё это и началось полностью рушиться.
Ответить
21 мин.
ГБ
Галина Беляева
И ТАКОМУ ПРЕДАТЕЛЮ КАК ЕЛЬЦЫН ПОЧЕТ И СЛАВА И ЦЕНТР ОТКРЫЛИ ДАЖЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ МАВЗАЛЕЙ КАК ЛЕНИНУ ВСЕ РУГАЮТ ЭТОГО ГАДА ЛИШЬ КРОМЕ ТЕХ КТО УСПЕЛ СТАТЬ МИЛЛ АРДЕРАМ ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ И РАЗВАЛИТЬ И РАЗВОРОВАТЬ ВСЮ РОСССИЮ
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12 мин.
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