Президент Турции Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности ООН необходимостью Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности (СБ) ООН необходимостью и заявил, что у республики больше нет надежд на него.