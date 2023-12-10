Президент Турции Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности ООН необходимостью Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности (СБ) ООН необходимостью и заявил, что у республики больше нет надежд на него.
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