Женский журнал с дисплеем и... Linux на борту. Что за диковинный журнал вышел в 2010 году?

﻿﻿Здравствуйте! В сегодняшнем материале мы попробуем новый формат статьи «Ретро шорты». В этом разделе мы кратко рассмотрим крутые гиковские штучки последних нескольких лет и особенно сегодня — тот самый журнал Vogue за декабрь 2010 года с внешним монитором, на который можно скачать Linux и потратить 200 рублей.