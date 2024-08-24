"Я СОБРАЛСЯ И ПОЕХАЛ": БЕЗ ГРУДЫ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ - КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДИТ ЭЛИТА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. АРТИСТЫ В ЗОНЕ СВО

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но глава не  позволит.полными кавалерами ордена &quot;За заслуги перед Отечеством&quot; (одна из главных наград нашей страны) являются &quot;нетвойнист&quot; дирижёр Владимир Спиваков и &quot;испуганный патриот&quot;, постоянно курсирующий между Москвой и Прибалтикой, юморист Геннадий Хазанов.Этот еврей хитрый подлец и нашим и ваши,типичное еврейское  нутро.Впрочем, очевидно, что настоящие патриоты и защитники Отечества несут свою службу и совершают подвиги вовсе не из стремления к получению наград.
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7 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Хазанов жид, а не еврей.
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5 час.
Марина Трянина
он был в отряде вагнеровцев, а потом вернулся в Москву
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3 час.

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