"Я СОБРАЛСЯ И ПОЕХАЛ": БЕЗ ГРУДЫ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ - КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫГЛЯДИТ ЭЛИТА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. АРТИСТЫ В ЗОНЕ СВО

ЕА

Евгений Алексеенко

Вы правы,но глава не позволит.полными кавалерами ордена "За заслуги перед Отечеством" (одна из главных наград нашей страны) являются "нетвойнист" дирижёр Владимир Спиваков и "испуганный патриот", постоянно курсирующий между Москвой и Прибалтикой, юморист Геннадий Хазанов.Этот еврей хитрый подлец и нашим и ваши,типичное еврейское нутро.Впрочем, очевидно, что настоящие патриоты и защитники Отечества несут свою службу и совершают подвиги вовсе не из стремления к получению наград.