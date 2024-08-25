Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредита через МФЦ в сентябре 2025-го

Возможность подавать заявление о самозапрете на кредит через МФЦ появится не позднее сентября 2025 года, рассказал в интервью «Известиям» статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
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