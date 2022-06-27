Политолог Баранчик: Россия воспользуется саммитом G20 для донесения своей позиции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не планирует торпедировать саммит G20 с участием России. Какое влияние на страны «Большой двадцатки» может оказать выступление президента РФ Владимира Путина, рассказал эксперт по геополитике Юрий Баранчик.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не планирует торпедировать саммит G20 с участием России. Какое влияние на страны «Большой двадцатки» может оказать выступление президента РФ Владимира Путина, рассказал эксперт по геополитике Юрий Баранчик.
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