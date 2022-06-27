Политолог Баранчик: Россия воспользуется саммитом G20 для донесения своей позиции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не планирует торпедировать саммит G20 с участием России. Какое влияние на страны «Большой двадцатки» может оказать выступление президента РФ Владимира Путина, рассказал эксперт по геополитике Юрий Баранчик.