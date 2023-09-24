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Посол Аргентины в РФ стал болельщиком «Крыльев»: «Горд, что здесь находится Гарре»

Посол Аргентины в РФ стал болельщиком «Крыльев»: «Горд, что здесь находится Гарре»

«Поздравляю Самарскую область и город Самару [c победой над «Сочи» 0 2:1]. Очень горд, что здесь находится уроженец Аргентины Бенхамин Гарре.

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